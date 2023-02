Le rappeur du 93 dévoile un nouveau morceau plus d'un an après la sortie son dernier projet.

Absent des ondes depuis la sortie de son dernier projet "Molengo" en 2021, Ice Crimi est de retour. Le rappeur du 94 dévoile "Ziploc", un nouveau morceau produit par Just Music Beats. L’ambiance est sombre et l’instrumentale sonne old school alors que le rappeur qui se faisait appeler S-Pi déverse un flow puissant emprunt de technicité. Le titre s’accompagne d’un clip réalisé par Jody Carter où Ice Crimi balance son rap en studio. "Ça arrive", conclut-il.