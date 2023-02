Oxlade dévoile le clip de "Bad Boy" avec Mayorkun

Un nouveau clip pour l'interprète de "KU LO SA".

En 2022, il a fait sensation avec "KU LO SA". Et alors que son tube continue de faire vibrer le monde entier, Oxlade est de retour en 2023. Dévoilé le 23 novembre dernier, son single "Bad Boy" en featuring avec Mayorkun s’offre désormais un clip. Toujours sur des sonorités afrobeats entre le doux et l’entraînant, les deux artistes nigérians évoquent la vie de "Bad Boy" qu’ils mènent. Le clip, réalisé par UAX met en scène Oxlade et Mayorkun avec diverses femmes à leurs côtés. Une belle collaboration nigériane comme on les aime.