Le rappeur enchaîne les freestyles.

Venu tout droit de la jungle du 95, Mougli s'est fait connaître grâce à des séries de freestyles avec lesquelles il faisait d'énormes buzz sur YouTube ou sur TikTok. Pas de raison de changer la recette, donc, et on le retrouve cette semaine avec le petit dernier qui s'appelle "Jungle #4". Un morceau hyper rythmé et bien agressif, qui s'apparente à de la jersey drill et sur lequel Mougli découpe en chantonnant comme il sait si bien le faire. on vous laisse checker le clip !