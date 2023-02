Kodes invite Green Montana en Californie dans "N.I.A"

Un extrait de son dernier projet, "NO CAP, Vol. 1".

Presque deux ans après la sortie de son dernier album "Avoir & Être", Kodes est de retour avec un nouveau projet : "NO CAP, Vol. 1". Un projet de seize titres dont six collaborations : Kerchak, Leto, Joé Dwèt Filé, Bolémvn, Gambino La MG et Green Montana. On retrouve le rappeur belge sur la huitième piste avec "N.I.A", qui s’illustre dans un clip pour accompagner la sortie. Direction la Californie dans ce visuel réalisé par Arthur Keasy, où les deux rappeurs prennent du bon temps sous le soleil américain. Sur une production signée Lamsi, ils crachent un feu bien bouillant. Un joli banger.