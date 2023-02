Zola et Tiakola réunis à Kinshasa pour "TOUTE LA JOURNÉE"

Une collaboration ensoleillée.

On ne pensait pas en avoir besoin mais désormais, cela paraît évident. Après avoir dévoilé "AMBER" et "CARTIER PANTHÈRE", Zola débute l’année aux côtés de Tiakola. Le rappeur du 91 a fait appel au hitmaker de Bondy sur son nouveau single "TOUTE LA JOURNÉE" et le résultat est plus que satisfaisant.

Sur une instrumentale de DJ Kore, Zola et Tiakola déversent leur flow mélodieux, apportant chacun leur touche personnelle. Une connexion qui fonctionne à la perfection et qui s’illustre dans un clip réalisé par Zola lui-même et Mateo Da Silva. Les deux artistes se sont donnés rendez-vous à Kinshasa pour partager un moment chaleureux, plein de joie. Un son d'été en plein hiver : on valide.