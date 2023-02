Une collaboration de haute volée pour les deux rappeurs du 92.

SLK et Kerchak sur un même morceau, c’est forcément chaud. La preuve : les deux rappeurs du 92 viennent de dévoiler "Vie de Bandit". Un hit explosif produit par Ghenda où ils s’illustrent sur une instrumentale jersey. L’ambiance est intense, entraînante. Le clip est tout aussi convaincant et témoigne de la complicité de Kerchak et SLK. Impossible de ne pas bouger la tête sur ce gros banger.