Vic Mensa s'entoure de Thundercat et Maeta sur "STRAWBERRY LOUIS VUITTON"

Un nouveau single planant et envoûtant.

Près d’un an après la sortie de son dernier EP "Vino Valentino", Vic Mensa est de retour. Le rappeur de Chicago dévoile "STRAWBERRY LOUIS VUITTON" et s’entoure de la chanteuse Maeta. La production est signée Mensa lui-même ainsi que l’audacieux Thundercat, El Michels Affair et Johan Lenox. L’ambiance est planante, gracieuse et l’artiste mélange son rap à des chants mélodieux pour parler d’amour. Un single envoûtant qui s’accompagne d’un clip tout aussi renversant. Vic Mensa apparaît en costume bleu ciel, une guitare rouge à la main sautant d’un avion.