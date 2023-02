Megaski vient en aide aux plus démunis dans "Cette vie-là"

Un extrait de son dernier EP, "Dans L’Kamtar 3".

"Il ne faut pas attendre d’être parfait pour commencer quelque chose de bien". C’est par cette citation de l’Abbé Pierre que Megaski a choisi d’introduire son nouveau clip. Dans "Cette vie-là" réalisé par Samy Kutcher, le rappeur vient en aide aux plus démunies. Il dénonce la situation catastrophique vécue par plus de 300 000 personnes sans-abri. "On m’a dit que l’argent ne fait pas le bonheur mais c’est dur à croire", balance-t-il sur une instrumentale de 1118Rahim et Iksma. Un extrait de son dernier EP qui pointe également du doigt les 700 enfants vivant sur le trottoir à Paris, ainsi que les conditions précaires vécues par un étudiant sur trois. Des chiffres révoltants qui ont poussé l’artiste à agir.