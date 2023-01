Mapess dévoile "FREESTYLE HASSAL #5" et annonce la sortie d'un nouveau projet !

Moins d'un an après Double 7 Vol. 2", le rappeur est déjà de retour.

Mapess est en feu. Un peu plus d’une semaine après la sortie de son premier single de l’année "DANS LE THÈME", le rappeur frappe de nouveau. Il dévoile "FREESTYLE HASSAL #5", cinquième volume de sa série de freestyle. Sur une production de ProdByGkay, l’artiste du 77 déverse son flow aiguisé pendant une minute. Puis l’instrumentale change subitement et une surprise se révèle dans le clip réalisé par NEFAST140. Moins d’un an après "Double 7 Vol. 2", Mapess annonce déjà la sortie prochaine d’un nouveau projet : "No Face". Une bonne nouvelle pour le public du rappeur masqué qui enchaîne les bangers grâce à sa remarquable technique.