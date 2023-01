La Rumeur se demande "Comment rester propre?"

Leur nouveau film est bientôt en salle !

La Rumeur est de retour avec du lourd ! Même si on ne peut pas dire qu'ils aient un jour quitté le milieu, les anciens du rap game ont continué à sortir des albums régulièrement jusqu'en 2015. Depuis, ils n'ont pas arrêté d'écrire, avec ce talent tellement reconnu aujourd'hui, ils ont juste bossé sur d'autres projets. Des films, notamment, comme "Rue Des Dames" qui sera disponible en salle le 10 Mai. Et pour fêter tout ça, le groupe a décidé de nous dévoiler un clip, à l'ambiance très sombre et très désabusée, qui s’appelle "Comment Rester Propre?". Une question posée par les rappeurs du groupe, qui se demandent à la vue de la déchéance dans laquelle notre société a sombré, comment ne pas céder aux tentations et aux pulsions de violence, comment continuer à marcher dans les lignes ? Un sujet intéressant, et un clip hyper bien tourné et assez angoissant, on vous laisse découvrir ça !