FZ dévoile son nouveau clip "PRISON" de son 1er EP "À VISAGE DÉCOUVERT"

Découvrez le nouveau clip "Prison" de FZ.

En deux mois seulement, le rappeur marseillais FZ a dévoilé à son public deux épisodes issus de son premier EP "A visage découvert". A l’occasion de la sortie de son projet, l’artiste relève ce 27 Janvier le troisième et dernier acte : "Prison". Déterminé et sur une belle lancée de productivité, FZ enfonce le clou et met, une nouvelle fois, tout le monde d’accord.

FZ est un artiste-rappeur issu de la cité Phocéenne qui décide, très tôt, d’entreprendre une carrière musicale. Aujourd’hui, son talent, son expérience et sa signature au sein du label marseillais B18 Prod lui permettent d’offrir à son public de nombreux visuels et plus récemment une trilogie de clips annonçant la sortie de son premier EP intitulé "A visage découvert".

A l’instar des deux premiers épisodes, le marseillais défend un titre au flow rappé et au texte incisif, tristement réaliste mais surtout très efficace laissant progressivement place à un refrain chanté et mélodieux. L’instru du beatmaker Claro Beats s’accorde parfaitement, quant à elle avec les différents flows de l’artiste.

Côté visuel, Hansley signe un clip en harmonie totale avec le titre : Pari réussi pour ce troisième épisode dont le combo clip-texte et flow ne font qu’un.

Décrit comme l’une des pépites montantes de la scène rap marseillaise, FZ ne cesse de prouver à son public et à ses auditeurs qu’une totale détermination alliée à son talent sera la clef du succès qui l’attend prochainement.

Découvrez le nouveau clip "Prison" de FZ dès maintenant sur Générations :