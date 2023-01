SKIA plus mélancolique que jamais dans "Résurrection"

Pour son premier single de l'année, la jeune rappeuse déverse ses maux les plus sombres.

Il y a un an, SKIA dévoilait son tout premier projet : "Sensible". Une carte de visite en six morceaux qui témoigne du talent de la jeune rappeuse. Elle est de retour en 2023 avec un nouveau single, "Résurrection". Sur une douce production au piano signée Mounir Maarouf et Blaise Keys, SKIA déverse une grande mélancolie. Des maux sombres enfouis en elle : "Dehors j'fais la dur et j'pleure qu'à la maison", rappe-t-elle. Dans le clip réalisé par Black Anouar, l’artiste du Limousin balance ses rimes au volant de sa voiture ou bien entourée de sa famille chez elle.