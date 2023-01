Cordae et Anderson .Paak collaborent avec J.Cole sur "Two Tens"

C'est la deuxième fois que les deux artistes sont réunis sur une production de J.Cole.

C’était il y a presque quatre ans. Cordae et Anderson .Paak collaboraient pour la première fois sur sur "RNP". Un morceau produit par J.Cole, extrait du premier album de Cordae. En 2023, les trois artistes remettent (enfin) le couvert avec un nouveau titre : "Two Tens". Cette fois-ci épaulé par Dem Jointz, J.Cole propose ici une instrumentale groovy emprunt d’un air old school. Les deux rappeurs déversent alors leur flow par-dessus. Un passe-passe sous forme de discussion, en plein milieu d’une soirée. Le clip réalisé par Edgar Esteves et Juan Felipe Zuleta met en scène justement Cordae et Anderson .Paak dans une boîte de nuit.