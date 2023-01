Jul dévoile un court-métrage pour "Canette dans les mains"

Un nouveau clip extrait de son dernier album "Coeur Blanc".

Un peu plus d’un mois après la sortie de son double-album "Coeur Blanc", Jul continue de charbonner. Après "Europa" avec Morad, Elai et Rhove, le rappeur dévoile aujourd’hui le clip de "Canette dans les mains". Un clip réalisé par Zak et Diego, sous forme de court-métrage. On y suit un homme cherchant à s’en sortir. Il devient alors livreur mais ne prend pas les bonnes décisions. À la quatrième minute, le rappeur marseillais fait son apparition et le beat retentit. Il crache ainsi son feu sur une instrumentale signée Kakou.