Au sens strict du terme...

En général, comme on entend "Maybach Music", on pense immédiatement à Rick Ross qui en a fait sa signature et également le nom de son label. Mais cette fois, il s'agit de Logic qui se lance sauf que lui pousse le concept à son paroxysme car il achète une Maybach pour écrire et enregistrer de titre à l'intérieur ! Une folie à voir ici.