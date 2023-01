Coi Leray enflamme les rues du New Jersey dans le remix de "Players"

Un remix ultra dansant signé DJ Smallz 732.

Elle enflamme les ondes depuis le début de l’année avec "Players". Coi Leray, qui était de passage à Paris à l’occasion de la Fashion Week, marque déjà les esprits en 2023 avec un seul single. Un titre qui rentre dans la tête, grâce à ce sample mythique signé Grandmaster Flash dans "The Message". Il n’a fallu que très peu de temps pour que "Players" envahisse le réseau social Tik Tok, notamment son remix "Jersey Club" par DJ Smallz 732. La rappeuse américaine en dévoile aujourd’hui le clip. Réalisé par Nimi Hendrix, il met en scène Coi Leray dans les rues du New Jersey. Une foule de monde s’est mobilisée pour performer le morceau aux côtés de l’artiste. En résulte un visuel festive, good vibes et ultra dansant.