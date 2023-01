Rich The Kid invite Famous Dex et Jay Critch sur "Where's Dexter ?"

Le retour du trio de Rich Forever pour un gros banger.

C’est en bonne compagnie que Rich The Kid débute l’année. Après avoir dévoilé "Motion" et "No More Friends", il est de retour avec un nouveau single en featuring avec ses deux acolytes Famous Dex et Jay Critch : "Where’s Dexter ?". Il s’accompagne d’un clip où le trio déambule dans les rues de New-York. Un banger produit par Cassius Clay qui débute au quart de tour avec Famous Dex. Il est vite rejoint par les deux autres rappeurs pour une performance toute en technicité. Un extrait du prochain projet de Rich The Kid, qui annonce du lourd.