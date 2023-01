Rapi Sati devient livreur de "Brocolis" dans son nouveau clip

Dédicace à tous les livreurs de brocolis.

Livraison spéciale de brocolis ! Deux mois après la sortie de son dernier single "Dis pas ça" en featuring avec Couli B, Rapi Sati est de retour avec un nouveau morceau et non des moindres. Intitulé "Brocolis", le rappeur du 18e arrondissement de Paris se la joue livreur de colis dans les rues de Los Angeles. Mais un livreur de colis pas comme les autres… puisqu’il livre des brocolis - autrement dit de la weed. Un titre qui rentre dans la tête comme il faut, et qui donne envie de commander des brocolis (le légume bien sûr).