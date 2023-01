BEN plg s'associe à Lujipeka sur "Victor Osimhen"

Un bel hommage au footballeur nigérian.

C’est sur une production 2-step signée Murer et Lucci’ que BEN plg a choisi de débuter l’année 2023. Sur son nouveau single en featuring avec Lujipeka, le rappeur rend hommage au footballeur nigérian Victor Osimhen : "EasyJet Lille-Italie comme Victor Osimhen", balance-t-il sur le refrain. Une belle collaboration qui survient après la sortie de "Réalité Rap Musique vol.3" en novembre dernier et qui s’accompagne d’un clip. Réalisé par Leo Mazzoni, on aperçoit notamment les deux rappeurs de dos, regardant une voiture brûlée avec l’inscription "Réalité Rap Musique". Une métaphore pour annoncer une nouvelle ère pour BEN plg ?