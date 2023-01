Kekra : Immergez-vous dans l'espace dans le clip de "Nuit et jour"

Une expérience immersive en 360° qui dévoile des indices sur "Stratos".

Une semaine après sa sortie sur les plateformes, le nouveau single de Kekra a le droit à son clip. Dans "Nuit et jour" réalisé par Zeiqh, le spectateur se retrouve dans la peau d’un astronaute et profite d’une expérience immersive inédite en 360°. Alors que les lumières s’allument, on se retrouve plongé dans le cockpit d’un vaisseau. L’astronaute en sort et nous voilà dans l’espace, avec une vue spectaculaire sur la Terre. Autour de lui, des indices sur le nouvel album du rappeur masqué sont dispersés, notamment la tracklist. Prévu pour le 27 janvier prochain, "Stratos" sera composé de 17 morceaux. Un précédent extrait avait déjà été dévoilé en décembre dernier : "Iverson".