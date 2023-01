"En Clair 18" décrypte Jul et l'OM, l'affaire Mendy, Noël le Graet ...

GriceTV et ses deux chroniqueurs Max Pain et Yamcha toujours au rendez-vous.

On ne change pas une équipe qui gagne ! Pour ce 18e épisode, GriceTV, Max Pain et Yamcha reviennent sur les affaires sensibles de l'actu. L'affaire Benjamin Mendy, reconnu non coupable, bien évidemment, ils abordent aussi l'affaire de Noël Le Graët, et le partenariat exceptionnel entre Jul et l'OM.

L'émission se termine sur le bien nommé "ça grice ou pas", et "En Clair" ça grice !

Les trois hommes ne mâchent pas leurs morts, comme d'habitude, et n'hésitent pas à s'envoyer des vannes. En clair, "EN CLAIR" c'est l'émission d'actu à ne pas manquer...