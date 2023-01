Le7ept Innove et rend hommage avec "Dounia"

Pour son dernier clip, Le7ept nous surprend.

Les apparences peuvent être trompeuses, on peut vite avoir des clichés sur ce que l'on voit, c'est le message qu'a voulu faire passer Le7ept à travers son morceau "Dounia".

En plus d'être un hommage à sa mère, Le rappeur originaire de Lyon à réussi à glisser un message poignant, avec un twist que personne ne soupçonne.

On notera aussi la prod des grands Taemintekken et Laidbee qui amplifie la puissance du clip. Artistiquement, Le7ept à déjà prouvé qu'il était en place, avec une identité musicale bien travaillée et des sonorités cloud.

A écouter et visionner sans modération !