Et confirme qu'il est l'artiste à suivre en 2023.

Avec sa voix, son style unique, ses petits pas de danse et ses incroyables instrumentales qui mélangent les genres, l'artiste nigérian nous régale sur ce Vevo DSCVR. Alors que son morceau "Ku Lo Sa" est un tube, Oxlade continue son ascension avec une afropop sensuelle et joyeuse. Dépêchez-vous de visionner ces deux lives Vevo où musicalité et style ne font qu'un.