Extrait de leur prochain album "The Mind of a Saint".

Skyzoo et l'équipe de The Other Guyz sont sur le point de sortir un album collaboratif "The Mind Of A Saint", le 13 janvier. Avant ça, il balance "Straight Drop" qui nous plonge dans un L.A oldschool pendant que le rappeur originaire de Brooklyn nous raconte des histoires de drogue. Le clip est réalisé par Slim Gus.

Prod Boom Bap et samples à l'ancienne, le morceau nous plonge dans un hip hop classique des années 90.