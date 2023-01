Extrait de son prochain projet.

YG Pablo nous livre un morceau sensuel sur une prod cloud aux limites de l'électro, flirtant entre trap et musique de club. Une boucle de piano mélancolique nous ramène sur le terre du hip-hop et rend le morceau plus introspectif. L'artiste belge sortait son EP "Veda" il y a un an, avec cette suites d'extrait, il semble bien qu'un nouveau projet se dessine à l'horizon.