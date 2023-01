Kodak Black est "Kodak The Boss"

Et il vous l'explique dans un clip assez explicite.

Armes lourdes et téléphone en or, lingot, figurine de Donald Trump qui fume un pétard (en or aussi bien évidement), peignoir classy et gente dame peu vêtue, BREF, Kodak Black est le patron. Un clip assez court, de seulement 2 minutes 12, plutôt drôle au vu des exagérations caricaturales de son auteur. Le morceau en lui-même est assez simple. Prod trap minimaliste un peu planante, kickée sans pression par le rappeur.