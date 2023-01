Et c'est salé...

Deux flows nonchalants et incisifs, une prod énervée, on mélange, et ça nous donne "Addition", un gros morceau drill comme on aime. Blasko, jeune rookie originaire de Yerres, est en forme. Il sortait son album "Carré Blanc" en septembre 2022. Il est signé chez Mal Luné Music, label qui connaît le succès depuis quelques années maintenant.