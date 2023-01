Un brin de nostalgie.

Ty Dolla Sign a fêté la fin d'année comme il se doit avec un morceau qui dit au revoir à l'année qui vient de s'écouler, "2022". Le clip compile un peu tout ce qu'il a fait durant cette période et on le voit en vacances, en studio ou sur scène. On apprend aussi qu'il a été un couple mais que cela n'a pas fonctionné...