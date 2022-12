Nouveau titre du rappeur belge.

C'est un morceau d'amour et un visuel tout aussi romantique que nous offre YG Pablo. Le rappeur belge nous parle d'amour avec simplicité et douceur, c'est agréable par les temps qui courent. YG Pablo se faisait rare depuis un moment, il n'avait pas sorti de single en solo depuis près d'un an. Avec "Imagine" il nous offre un beau retour, fidèle à lui-même, tout en douceur et en romantisme.