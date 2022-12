Leto & Guy2bezbar assument leurs "Décisions"

Extrait de leur album en commun "Jusqu'aux étoiles".

Encore un clip pour le duo du nord de Paris dont la complicité n'est plus à prouver. Ils nous offrent le visuel de "Décisions", un morceau doux, bien qu'ambiançant, issu de leur album commun "Jusqu'aux étoiles". Pour l'occasion, ils sont relativement bien entourés, puisque de nombreuses demoiselles peu vêtues les accompagne pour cette pool party privée...

Alors que la prod s'inspire à fond des ambiances congolaises et nous offre ce côté chaud et mélodieux, les percussions aériennes rendent le morceau très sensuel et planant. Le visuel colle parfaitement. Le tout est très réussi, l'œuvre ensorcelante.