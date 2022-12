L'année prochaine, ce sera la sienne.

Morray continue son ascension, commencée en Caroline du Nord aux côtés des autres grosses têtes du game de son état (DaBaby, etc...). Après plusieurs singles et un premier projet réussi, il s'apprête à tout casser en 2023 avec son nouvel album, "Long Story Short", prévu pour bientôt. Toujours amateur de flow efficace, parfois même de kickage, on le retrouve en mode célébration dans le clip de "Da Rant". On espère pour lui que ça va continuer !