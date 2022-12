Un extrait de la compilation "Frenchgeez" de DJ Gone.

DJ Gone continue de dévoiler les titres de son projet West Coast à la française, "Frenchgeez" avec le titre "Stalingrad" sur lequel évolue Karn et Mac Dal. La connexion des deux rappeurs est évidence puisque Karn vit dans le quartier parisien de Stalingrad tandis que Mac Dal vient d'Aubervilliers avec un axe évident qui relient les deux cités : l'avenue de Flandres, également l'un des trajets les plus connus des consommateurs de crack parisien.