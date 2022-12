Extrait de son dernier album "Last of a Dying Breed".

Quelques jours à peine après la sortie de son dernier album "Last of Dying Breed" le 9 décembre, Kool G Rap nous livre ce clip, accompagné de ses deux compères 38 Spesh et AZ. Le clip est assez sobre : installé dans un entrepôt de baskets, il fait la promotion de "world star hip hop".