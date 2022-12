Ronisia et Gazo filent à "200 km/h"

Elle a amené Gazo dans un nouveau registre.

Ronisia a franchi un sacré palier en 2022 avec la sortie de son album, sobrement intitulé "Ronisia", au début de l'année. Et pour clôturer 2022 en beauté, elle a décidé de dévoiler la réédition du projet, le 9 décembre, avec 6 nouveaux titres. Parmi ces nouveaux morceaux, celui qui attire l'attention est évidemment le feat avec Gazo, tant les univers des deux artistes semblent éloignés. Le featuring s'appelle "200 km/h", et c'est une belle surprise, avec un Gazo emmené sur un terrain inhabituel pour lui (les chansons d'amour), mais où il se débrouille plutôt bien. Quand à Ronisia, elle est fidèle à elle même avec sa très jolie voix. Dans le clip on peut voir pas mal de belles voitures, ce qui colle bien avec le titre du morceau !