Jul dévoile le clip de "Cœur Blanc" pour la sortie de l'album !

Le projet est dispo sur toutes les plateformes.

Ça y est, le nouvel album de Jul, "Coeur Blanc", est enfin sorti. Son 26ème album solo officiel, sans compter les mixtapes et les projets gratuits. Toujours aussi acharné dans le travail, le marseillais vient tout simplement de délivrer un double album de 40 titres au total, avec des feats et des collabs à la pelle. Mais pour fêter ça avec ses fans, c'est en solo qu'on le retrouve dans le clip de "Coeur Blanc", le morceau-titre du projet. Un titre bien rythmé, dans le plus pur style de Jul, avec une instru assez rapide, et une vidéo remplie d'effets spéciaux et de clins d’œil à son univers. Ça fait toujours autant plaisir de revoir l'OVNI en forme avec de la nouveauté!