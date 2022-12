DanyB dévoile ''Jamais m'a laissé''

Nouveau son pour DanyB

DanyB fait son grand retour, l'artiste vient de balancer son excellent nouveau morceau qui se nomme "Jamais m'a laissé".

Originaire du Congo Brazzaville mais résidant en France, DanyB est un artiste qui a commencé à écrire ses premiers textes dès l’adolescence.

Mélangeant ambiance afro et culture rap Urban, DanyB vient de dévoiler un excellent nouvel EP intitulé « ALTERNATIVE » pour apporter un message d’espoir, d’encouragement, de joie et d’amour, tout cela sur des rythmes aux sonorités Afro/Gospel/ Urban et Rap.

L'artiste vient d'ailleurs de dévoiler le clip du morceau "Jamais m'a laissé", un vrai régal auditif et visuel.