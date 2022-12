Asake sort l'incroyable clip d'"Organise"

Le morceau est le troisième de l'album "Mr Money With The Vibe"

Le clip est d'une subtile absurdité, et d'une esthétique parfaite. On passe de paysages très colorés, à une salle de classe remplit d'hommes en costume. Asake semble être leur professeur. Plus tard, on retrouve des hommes aux visages marqués, aux cicatrices impressionnantes. Des femmes aux coiffures incroyables et aux parures dorées.

Les paysages sont splendides, les gros plans sur le chanteur nigérian sont envoûtants, grâce à son charisme naturel et ses grillz proéminents. Bref une oeuvre d'une rare qualité.

Mr Money With The Vibe est le premier album d'Asake. Le projet connaît un franc succès depuis sa sortie le 8 septembre. Asake est diplômé en théâtre et arts du spectacle de l'université Obafemi Awolowo, et ça se ressent dans ce clip.