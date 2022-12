Tourné dans sons fief à St Raphaël

On vous l'avait fait découvrir sur Générations, dans "Ça va commencer ici". Après son freestyle et ses deux premiers morceaux clippés "Welcome sur la côte 2", "Canette" , Diak's nous offre ce nouveau clip. Le concept est sombre. C'est remplit de lascars cagoulés et de gros chiens.