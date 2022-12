Leto et Guy2Bezbar "La capitale est sous contrôle"

Extrait de 'Jusqu'aux étoiles" leur album en commun

C'est une véritable masterclass que nous offre Leto et Guy2bezbar, grâce aux talents d'Ady et Matt et de bien d'autres. Un clip incroyable, coloré et dynamique, mais surtout, un plan séquence de 3 minutes dans lequel s'enchaîne des danseurs et danseuses tous plus talentueux les uns que les autres.

Dans le clip de 'La capitale est sous contrôle", la caméra se balade devant une grande bâtisse, l'explore de fond en comble puis en ressort sur le toit. Tout le long, Les b boys et b girls habillés hip hop old school nous régalent les yeux. Ils sont de tous les âges, et de toutes les couleurs. Le clip est très orienté à l'américaine : voitures, habits, décors, livreur DHL...

Les deux rappeurs ne se mettent volontairement pas en avant. On les voit très briévement, au début du clip. Belle preuve d'humilité face à ces danseurs de talent.

Les chorégraphes : Majid Kessab et Diablo Premier. Les danseu(se)rs et hommes et femmes de l'ombre sont trop nombreu(se)x pour les citer tous ici, mais on vous invite à checker les crédits de la vidéo.