Bosh prend la pluie dans "Algorithme"

Extrait de l'album éponyme qui sort le 9 décembre 2022.

L'ambiance rappelle clairement "Matrix". Bosh est en combinaison de cuir noire et lunettes de soleil sous une pluie diluvienne. Des lignes de codes s'affichent à l'écran, ainsi que des titres de morceaux et de feats. Bosh nous dévoile sa tracklist au fur et à mesure du clip. "Algorithme" est donc le teaser du prochain album, il en sera l'intro, mais également la cover. La prod est composée par Big Tom, Davy One et Chulo. Le clip est réalisé par Lacreme Films.

Pour vous faciliter la vie, on a listé les titres annoncés par le rappeur d'Eure-et-Loir, et on peut dire que ce dernier se paye de jolis featuring :



#1 Intro (Algorithme)

#2 Chap Chap

#3 Super Héros

#4 Hum Hum FT. Unknown T

#5 Toleka

#6 Visionnaire

#7 Contrôle FT. Naza

#8 Comprends

#9 Téléphone

#10 Comète

#11 Sheubonidas

#12 Black

#13 Gangstashit

#14 Himalaya FT. Soolking

#15 Mauvais Djo

#16 Kiff aussi

#17 Doser

#18 Avalanche

#19 Big Liasse