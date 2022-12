Antilop Sa rend hommage à Soprano avec son clip "Le Corbeau" !

Découvrez le nouveau clip "Le Corbeau" d'Antilop Sa !

Définitivement lancé depuis plusieurs mois, Antilop Sa est véritablement sur tous les fronts. En effet, outre les sorties successives des clips "Ghetto House",et "Et "Maintenant", le rappeur parisien vient également de publier son premier livre aux Éditions Mindset "S'endort-on dans nos rêves ?"

Rappeur et désormais écrivain, celui qu'on appelle le Shogoun Noir n'en a pas fini de jouer avec les mots et pour preuve, le clip du titre "Le Corbeau". Un hommage puissant à Soprano et à son titre "La Colombe et le Corbeau" sorti en 2005. Très à l'aise dans l'exercice, le lyriciste déverse ses mots et ses pensées sans concession ni artifice. Sur cette prod poignante, Antilop Sa performe au travers d'un texte fort, d'une technique irréprochable mais surtout grâce à une interprétation pleine de sincérité.

Dans ce clip de DAYZ, tourné à La Défense, on peut apprécier le clin d'œil au clip de Soprano sorti il y a presque 20 ans. Seul et figé au milieu d'un monde qui tourne, comme pour mieux l'observer et ainsi retranscrire sa vision avec justesse et précision.

Déjà annoncé, le deuxième volet du projet "Printemps Noir Vol.2" devrait sortir prochainement, confirmant ainsi la dynamique initiée par le volume 1. En attendant, "Le Corbeau" est déjà disponible !

Découvrez le nouveau clip "Le Corbeau" d'Antilop Sa dès maintenant sur Générations !