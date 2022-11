Extrait de son EP "MDP 2" sorti le 25 novembre.

Trois mois après son clip "DGT", la jeune Belge de 26 ans sort un clip tout en nuance de gris, de noir et de blanc. Drisigner est à la réal, et Rag Music à la prod. Doria y règle ses comptes avec colère et détermination avec un flow rapide et incisif.