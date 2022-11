Pour Maïssa, il est "Trop Tard"

La chanteuse vient de dévoiler son nouveau clip.

Ça fait maintenant quelques temps que Maïssa nous balade à travers ses musiques entre le RnB et les sonorités proches des Comores, son pays d'origine. Elle va franchir un nouveau pallier en cette fin d'année, puisqu'elle se prépare à sortir son deuxième EP 3 titres, "Amour Toxic", qui sera dispo le 9 décembre. En attendant, elle vient de nous en dévoiler le premier extrait. Un morceau qui s'appelle "Trop Tard", et dans lequel elle parle d'une histoire manquée et d'un impossible retour, avec sa très jolie voix. Le clip est bien tourné, avec des scènes assez violentes, pour rester dans le thème des "amours toxiques". Une jeune chanteuse avec de la suite dans les idées, qui va faire du bruit dans les années à venir.