Joé Dwèt FIlé remercie ses fans avec "Sans Compter"

Dans ce film, il remercie les fans et tous ceux qui lui ont permis d'exploser.

Joé Dwèt Filé est désormais une figure reconnue dans le game, avec une liste de gros cartons qui commence à être longue. Désormais installé, avec des millions de vues au compteur, il n'a cependant pas oublié d'où il vient et ce qu'il a dû traverser pour arriver là où il est aujourd'hui. Il a donc tenu à remercier ses fans, son équipe, et tout ceux qui lui ont donné de la force, avec le clip de "Sans Compter", un morceau inédit qui est une chanson de rupture. Dans le clip, en noir et blanc, on voit le chanteur à différents moments de sa vie d'artiste, en train de s'impliquer, de savourer et de célébrer, sur scène ou en coulisses. On vous laisse checker ça !