Kalash et Ninho t'envoient au "Tennessee"

La plus grosse collab de cette fin d'année ?

Grosse secousse dans le game en cette fin d'année, avec la sortie de la réédition de l'album de Kalash, "Tombolo". Un projet qui avait bien marché, avec 22 titres de qualité, mais l'artiste a jugé bon d'en rajouter 6 de plus. Et pas n'importe lesquels, puisque parmi ces nouveaux morceaux, on trouve un feat avec Ninho ! On peut dire qu'il ne s'est pas moqué de son public pour cette réédition. Le titre s'appele "Tennesse", et il est dans une vibe plutôt douce et mélodieuse, sur une prod de Bmovie et Shaz, avec pas mal de chant. Mais les paroles, elles, restent très crues, elles parlent évidemment d'argent, de street et de détermination. Petite mention spéciale au travail visuel sur le clip, avec un rendu vraiment très propre, avec Fares Tommaso à la réal qui nous offre des plans vraiment incroyables.