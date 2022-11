Une ambiance aérienne et un clip original

C'est un clip d'une esthétique particulière qui mêle nature verdoyante et engins à deux roues. Après son album Bisous, et sa mixtape Bisous Mortels, Myth Syzer nous a livré quelques singles. Il dévoile le clip de "Rodéo" un mois après la sortie de son dernier clip "Get Out", sorti le 21 octobre 2022. On peut y retrouver de beaux paysages, une moto, un scooter et un chat. Voilà qui n'est pas monnaie courante…