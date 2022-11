Lister Haussman signe son retour avec 'C'est Qui En Vrai'' !

A découvrir ci-dessous...

Lister Haussman est un artiste qui a toujours été passionné par la musique, notamment grâce à sa famille qui avait un groupe de musique qui tournait dans la Caraïbes durant les années 80.

Dès l'âge de 4 ans, Lister Haussman apprend à jouer au piano, puis de la guitare, de la basse, de la batterie et enfin du chant au conservatoire, mais également dans le cadre d’un cursus universitaire. À 13 ans, Lister Haussman et l’un de ses amis fondent le groupe "Won", un premier single intitulé "Little time" est vite dévoilé. En 2020, l’artiste décide de lancer sa carrière solo.

Après avoir balancé plusieurs singles en créole, l'artiste commence à envoyer ses premiers titres en français en 2021, il y met en avant son univers musical très riche.

Il y a quelques semaines, Lister Haussman a dévoilé son excellent premier EP. L'artiste vient d'ailleurs de balancer le clip du morceau "C'est Qui En Vrai", un son extrait de son premier opus. Pour la suite, l'artiste annonce l'arrivée d'un tout nouveau projet pour le début de l'année 2023. Des arguments suffisants pour le suivre de très près !