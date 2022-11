Jul part sur "Namek" avec Omah Lay

Encore un clip venu d'ailleurs.

Jul est encore une fois de retour pour tout rafler en cette fin d'année 2022. L'OVNI marseillais a décidé de sortir un nouvel album, "Coeur Blanc", qui sera disponible le 9 décembre. En attendant, il commence à dévoiler des extraits du projet et cette semaine on a eu droit au clip de "Namek", un feat avec Omah Lay, star de la musique nigériane, qui sera présent sur le projet. Un feat qui tient toutes ses promesses, avec beaucoup de mélodie comme on pouvait s'y attendre, et un clip venu d'ailleurs avec des images d'animation, de la 3D, quelques chorégraphies. Bref, ça annonce du lourd pour l'album !