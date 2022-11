Deux extraits de son dernier projet.

Westside Gunn livre un clip mais deux morceaux "Mac Don't Stop" et "Nigos Louis". "Mac Don't Stop" montre Westside Gunn atterrissant à New York où il fait un arrêt dans une station-service et une bijouterie. Sur "Nigos Louis", on suit le FLYGOD sur son terrain de jeu de Buffalo.