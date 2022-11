Un titre fort.

Nouvelle sortie du label GO GO GO, la mixtape "À vrai dire" de Turtle White. Avec le titre 'Clean up", elle soulève les sujets, encore tabous, de l’esclavage moderne et des violences infantiles. Le tout illustré par un clip, mêlant rythme et danse, dont elle ne sera pas personnage principal mais plutôt la narratrice.